Nessuna offerta formale da parte del Milan per Nicolò Zaniolo. La situazione rimane quella già dipinta come spiega l'esperto di calciomercato: l'interesse dei rossoneri è reale e concreto ma non ha prodotto alcun passo ufficiale, ancora, verso i giallorossi che dal canto loro restano fermi sulle loro richieste. Che corrispondono ad una cessione a titolo definitivo o, al limite, un prestito ma con la certezza del riscatto a fine stagione.

