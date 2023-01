Appuntamento per Zaniolo: il Milan fa l’offerta

Rossoneri già nella capitale: i dirigenti possono approfittare per incontrare Tiago Pinto. È sempre più rossonero il futuro di Nicolò Zaniolo. Nella giornata di ieri c’è stato il primo vero contatto tra l’entourage del calciatore e il Milan per esporre una strategia chiara da diversi giorni. Il club rossonero ha puntato il 22 giallorosso e proverà l’assalto in questa ultima settimana di mercato. Un’accelerazione che potrebbe avvenire già nelle prossime ore nella Capitale, con il Milan impegnato in serata all’Olimpico. Un’occasione per Maldini e Massara per presentare la loro offerta. Prestito con obbligo di riscatto, legato alla qualificazione in Champions League, a circa 22 milioni di euro bonus compresi. Di più da Milanello non intendono esporsi. Ieri l’ennesima assenza. Dopo il forfait dalla trasferta di La Spezia, nel primo giorno utile il 22 giallorosso non si è presentato a Trigoria. Nulla di particolarmente strano o fuori dalle regole, vista la giornata di riposo concessa da Mourinho alla squadra dopo la vittoria di domenica. Certamente l’ennesimo segnale della poca voglia di Roma del calciatore.

(La Repubblica)