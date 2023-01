Juventus, manovra stipendi: rischio squalifica di un mese per i tesserati. C'è anche Dybala

Il ciclone giudiziario sulla Juventus deve ancora completarsi e dopo la penalizzazione per le plusvalenze irregolari, ora i bianconeri dovranno affrontare il filone dedicato alla manovra degli stipendi dei propri tesserati durante il periodo del Covid.

Citando il codice di giustizia sportiva, il giornalista fa sapere che in questo caso sono attese squalifiche per almeno un mese per tutti i tesserati presenti nella chat dove si discuteva della manovra, tra cui figura anche Paulo Dybala, ai tempi giocatore della Juventus. In riferimento all'articolo 31, infatti si legge: "Compensi al di fuori dell’ambito federale incorrono nella squalifica di almeno un mese".