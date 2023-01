Da monitorare in casa Roma anche il futuro di Chris Smalling, in scadenza a giugno 2023. Secondo le informazioni del sito specializzato di calciomercato, l'offerta di rinnovo presentata dal club giallorosso al difensore inglese al momento non sarebbe stata accettata: la Roma avrebbe proposto a Smalling un contratto biennale da 2,5 milioni a stagione, una cifra più bassa rispetto a quanto percepito attualmente. Sul difensore, inoltre, è vigile l'Inter.

(calciomercato.com)

