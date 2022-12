Secondo giorno di lavoro a Trigoria, si rivede anche Wijnaldum. Dal Portogallo: anche Mourinho tra i candidati per la panchina della nazionale

In attesa della partenza per il Portogallo, secondo giorno di lavoro per la Roma. Si è rivisto anche Gini Wijnaldum: il centrocampista olandese è arrivato a Trigoria molto prima dei compagni di squadra per svolgere il suo allenamento personalizzato nel centro sportivo giallorosso. Arrivano rumors, poi, su Josè Mourinho: secondo la stampa portoghese c'è anche l'allenatore della Roma per il ruolo di ct del Portogallo. Lo Speacial One sarebbe il preferito dai tifosi lusitani.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

CORSPORT - NON C’È PACE PER BELOTTI: ALTRI PROBLEMI AL FLESSORE

TRIGORIA, C’È WIJNALDUM: PER LUI ALLENAMENTO PERSONALIZZATO

DAL PORTOGALLO: MOURINHO TRA I CANDIDATI PER IL DOPO SANTOS. MANICHE: “SAREBBE PERFETTO”. E ANCHE I TIFOSI VOGLIONO MOU

CALCIOMERCATO ROMA: PRESE INFORMAZIONI SU SAMARDZIC, INTERESSA ANCHE A NAPOLI E MILAN

FOTO E VIDEO- TRIGORIA, SECONDO GIORNO DI LAVORO: SEDUTA MATTUTINA

QATAR 2022, ARGENTINA-CROAZIA: ANCORA PANCHINA PER DYBALA

CALCIOMERCATO ROMA: ANCHE IL FULHAM SU KARSDORP

MASSIMO ASCOLTO - IL MEGLIO DELL'ETERE ROMANO

LR24