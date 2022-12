Calciomercato Roma: prese informazioni su Samardzic, interessa anche a Napoli e Milan

Spunta un nuovo profilo per il centrocampo giallorosso: si tratta di Lazar Samardzic, tedesco classe 2002 in forza all'Udinese e con cui ha un contratto fino al 2026. Secondo il quotidiano sportivo, il Napoli valuta il centrocampista bianconero in vista della prossima stagione se non dovesse riscattare Ndombele e se dovesse cedere Zielinski. Anche la Roma e il Milan hanno preso informazioni su Samardzic, acquistato dall'Udinese nel 2021 per 3 milioni dal Lipsia e ora valutato circa 25 milioni di euro.

(Gasport)