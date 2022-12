Qatar 2022, Argentina-Croazia: ancora panchina per Dybala

Si apre questa sera il quadro delle semifinali di Qatar 2022 che vede opposte Argentina e Croazia. Domani, invece, sarà il turno di Francia e Marocco, chiamate a contendersi l'ultimo posto utile per la finale dei Mondiali. Annunciate le formazioni ufficiali di Argentina e Croazia, con il ct Scaloni che lascia ancora Dybala in panchina. Il romanista, finora, non ha mai messo piede in campo nei Mondiali.

Questo l'11 scelto da Scaloni: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Paredes; Mac Allister; Messi, Alvarez.