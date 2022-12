FOTO - Trigoria, secondo giorno di lavoro: seduta mattutina

Dopo la ripresa degli allenamenti di ieri a Trigoria, questa mattina la Roma è tornata in campo al "Fulvio Bernardini" per il secondo giorno di lavori prima della partenza per il ritiro in Portogallo, previsto dal 15 al 22 dicembre, in vista della ripresa del campionato: il primo appuntamento del 2023 per i giallorossi sarà l'impegno di Serie A contro il Bologna. In mattinata anche Gini Wijnaldum si è allenato a Trigoria svolgendo un lavoro personalizzato per proseguire il programma di recupero dall'infortunio. Gli scatti della seduta odierna: