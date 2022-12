Trigoria, c'è Wijnaldum: per lui allenamento personalizzato

Secondo giorno di lavoro a Trigoria prima del ritiro in Portogallo, in programma dal 15 al 22 dicembre in Algarve in vista della ripresa del campionato a gennaio. Secondo quanto appreso, i giallorossi sono arrivati al centro sportivo "Fulvio Bernardini": presenti tutti i giocatori tranne Gini Wijnaldum, quindi per lui almeno in mattinata non è in programma nessun allenamento.

LR24

In realtà, come appreso, il centrocampista olandese è arrivato a Trigoria molto prima dei compagni di squadra per svolgere il suo allenamento personalizzato nel centro sportivo giallorosso.