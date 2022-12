ORSI: "La Roma è una delle delusioni del campionato" - BALZANI: "Il club rifiuterà la richiesta di 4 milioni di ingaggio di Zaniolo"

Tra Mondiale, mercato ed analisi: la Roma si allena a Trigoria in vista della ripresa e lungo le frequenze radiofoniche a sfondo giallorosso si discute in particolare delle necessità sul mercato. "Se non recupera Wijnaldum alla Roma serve un centrocampista", dice Roberto Pruzzo. "Di Zaniolo ancora non si è parlato ma quando se ne parlerà la Roma rifiuterà categoricamente la sua richiesta di 4 e continuerà ad offrire un ingaggio di 3 milioni di euro", l'aggiornamento di Francesco Balzani sul rinnovo di Nicolò Zaniolo.

Infine, l'analisi di Fernando Orsi: "La Roma è una delle delusioni del campionato".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Spero che la scelta dell’Argentina di non schierare Dybala sia solo tecnica. Karsdorp è l’ultimo dei problemi della Roma anche se non sarà facile venderlo. Se non recupera Wijnaldum alla Roma serve un centrocampista (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma è una delle delusioni del campionato e se, continuando così, non arrivasse in Champions sarebbe un’ulteriore delusione (FERDINANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dybala è l’alternativa di Messi e giocando gli ruberebbe la scena (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Secondo me, è inevitabile che nel futuro di Mourinho prima o poi ci sia la panchina del Portogallo (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Di Zaniolo ancora non si è parlato ma quando se ne parlerà la Roma rifiuterà categoricamente la sua richiesta di 4 e continuerà ad offrire un ingaggio di 3 milioni di euro. Di conseguenza ci dobbiamo abituare all’idea che Zaniolo possa salutare la Roma nella prossima sessione estiva. Sul mercato la Roma punterà su un terzino al posto di Karsdorp e poi si farà poco altro oltre a Solbakken, al massimo potrebbe arrivare un altro difensore o un centrocampista centrale (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)