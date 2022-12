Non c’è pace per Belotti: altri problemi al flessore

Tra le tante notizie positive della ripresa degli allenamenti, la Roma deve continuare a fare i conti con i problemi di Andrea Belotti. L’attaccante aveva riportato una lesione al flessore della coscia destra negli ultimi minuti di gara contro il Torino di esattamente un mese fa. Ieri Belotti, alla ripresa degli allenamenti, è stato costretto a fermarsi di nuovo: ha sentito nuovamente dolore al flessore nonostante non avesse comunque in programma un allenamento con la squadra. Ma dopo i controlli di domenica, aveva forzato leggermente di più il lavoro.[,..] Belotti dovrà ancora sottoporsi alle terapie per eliminare definitivamente questo problema al flessore.

(corsport)