Roma, Mourinho pronto a rifiutare la proposta del Portogallo. Il 30 dicembre alle 11:30 amichevole contro la Viterbese

Il ritiro in Portogallo si è concluso con la vittoria per 3-0 contro l'RKC Waalwijk. Le amichevoli per la formazione giallorossa però non sono finite, infatti il 30 dicembre alle ore 11:30 al "Fulvio Bernardini" di Trigoria sfiderà la Viterbese. Questo sarà l'ultimo test prima della ripresa del campionato, in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 16:30, quando si giocherà Roma-Bologna.

Il Portogallo continua a insistere per avere José Mourinho come nuovo commissario tecnico, ma lo Special One sembra essere sempre più deciso a declinare l'offerta: vuole concentrarsi solo sui giallorossi.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

CORSPORT - FRATTESI, A GENNAIO SI PUÒ SE VOLPATO VA AL SASSUOLO

IN THE BOX - INVERSIONI DI MARCIA

CALCIOMERCATO ROMA, TORINO SU SHOMURODOV: LA VALUTAZIONE DEL CARTELLINO FRENA LA TRATTATIVA

TRIGORIA: IL 30 DICEMBRE ALLE 11.30 AMICHEVOLE CON LA VITERBESE

CALCIOMERCATO ROMA, DAL PORTOGALLO: “MOURINHO HA DECLINATO L’OFFERTA DEL PORTOGALLO, VUOLE VINCERE LO SCUDETTO CON LA ROMA”

CALCIOMERCATO ROMA: MOURINHO RIFIUTERÀ L'OFFERTA DEL PORTOGALLO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24