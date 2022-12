La telenovela legata al futuro di José Mourinho sembra avviarsi verso la conclusione. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva, l'allenatore della Roma rifiuterà l'offerta, seppure lusinghiera, del Portogallo. Il tecnico giallorosso ringrazierà il numero uno della Federcalcio lusitana, che ha spinto per averlo come nuovo commissario tecnico, ma lo Special One ritiene che sia ancora troppo presto per guidare una nazionale e vuole concentrarsi solamente sulla Roma.

(Sky Sport)