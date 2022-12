Bruno Fernandes (giornalista Record): "Mourinho ha declinato l'offerta del Portogallo, vuole vincere lo scudetto con la Roma"

CALCIOMERCATO.IT - Bruno Fernandes, noto giornalista del quotidiano portoghese Record, ha rivelato in esclusiva ai microfoni del sito che si occupa di calciomercato un interessante retroscena sul futuro di José Mourinho. La Federcalcio lusitana è in forte pressing sull'allenatore della Roma per averlo come nuovo commissario tecnico, ma al momento la risposta dell'allenatore giallorosso sarebbe stata negativa: "Sappiamo cosa Mourinho ha detto al presidente della Federcalcio portoghese: ha ringraziato, ma ha detto che vuole concentrarsi solo sulla Roma - riferisce Bruno Fernandes -. Vuole vincere lo scudetto con i giallorossi e sta lavorando per questo. Vuole mettere la Roma nei primi 2-3 club italiani. Vuole raggiungere un titolo europeo ed italiano oltre la Conference League, ma la Roma dovrà dargli giocatori di alta qualità come hanno le altre squadre. È un suo obiettivo: vuole vincere il campionato, mettere la Roma su un altro livello. Questo è quello che abbiamo saputo dalla Federazione portoghese, che ora spinge per promuovere il ct dell’Under 21". [...]

Sul rapporto tra Mourinho e Cristiano Ronaldo.

"Non è di amicizia, ma c’è stima reciproca. Ricordo ancora quando Mourinho disse che il più forte calciatore che ha visto è Ronaldo Nazario, non Cristiano Ronaldo. Qualcuno non lo vede bene dopo quanto accaduto ai Mondiali ma non ci si dimentica dei trofei vinti e i titoli che ha portato anche alla Nazionale".

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE