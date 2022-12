La Roma, dopo il ritiro in Algarve in cui ha disputato tre test, chiuderà il 2022 con un'ultima amichevole in programma al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della ripresa del campionato, che la vedrà sfidare il 4 gennaio il Bologna: i giallorossi di José Mourinho affronteranno la Viterbese il 30 dicembre alle 11.30 a porte chiuse nel centro sportivo romanista. Lo annuncia il club che milita in Serie C.