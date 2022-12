ORSI: "Mourinho via? La società e il tecnico hanno il dovere di spiegare cosa sta accadendo" - MANGIANTE: "Frattesi la nuova miccia a centrocampo"

Il ritiro della Roma in terra lusitana è terminato e lungo le frequenze radiofoniche si parla dell'ultima amichevole disputata dai giallorossi e vinta per 3-0 contro l'RKC Waalwijk. L'argomento principale però rimane il futuro di José Mourinho, il quale è fortemente richiesto dal Portogallo come commissario tecnico.

"La società e l’allenatore hanno il dovere di informare la stampa e i tifosi su quello che sta succedendo", le parole di Fernando Orsi sul possibile addio di Mourinho. Angelo Mangiante ha parlato del possibile approdo di Davide Frattesi alla Roma: "Serve una nuova miccia in mezzo al campo".

Mi sembra sia giunta l'ora che Mourinho diventi Ct del Portogallo. In conferenza stampa la domanda gli andrà fatta. Una spiegazione va data, non bisogna nascondersi dietro i 'no comment', le conferenze ormai sono diventate banalissime. La società e l’allenatore hanno il dovere di informare la stampa e i tifosi su quello che sta succedendo (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

È probabile che Mourinho tenga in stand-by il Portogallo fino a giugno per poi salutare la Roma. Mourinho non è contento, ha la possibilità di allenare il suo Portogallo e credo che a giugno accetterà. Potrebbe salutare con un trofeo vinto e un salto di qualità fatto fare alla società, di questo gliene va dato atto (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ma se Mourinho non aveva offerte da grandi squadre un anno e mezzo fa, perché dovrebbe averle dopo l’esperienza alla Roma fin qui non proprio esaltante? (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se la Roma non dovesse arrivare quarta, per i Friedkin dovrebbe essere una delusione insopportabile. Quindi tutto il resto diventa buono per Mourinho, compresa la nazionale portoghese. Penso che la situazione stia diventando decisiva (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mi è piaciuta la Roma con la difesa a 4, ma erano scoperti sulla ripartenza degli avversari. Una quadra va trovata, con la difesa a 4 mi è sembrata una squadra molto più fluida e aperta alle situazioni di attacco (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Credo che Mourinho, indipendentemente dai moduli, debba cambiare qualcosa. Facendo delle migliorie, la Roma può essere molto più competitiva. Wijnaldum e Dybala cambiano il corso di questa squadra ma a livello tattico bisogna migliorare (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Stiamo dando eccessiva importanza alla formula tattica che è importante, ma qualità e condizioni del calciatore fanno la differenza. Anche la difesa a 4 richiede esterni bravi, a sinistra Spinazzola è lontano da se stesso e a destra Karsdorp è meglio dell'alternativa ma è stato bruciato. Questo impone scelte non facili. Ma credo che Mourinho ripartirà con la difesa a 3 (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Frattesi? L'operazione mette d'accordo Mourinho, Tiago Pinto, la proprietà della Roma, il calciatore e potenzialmente anche il Sassuolo. La Roma non sta decollando e serve una miccia nuova in mezzo al campo. Lo scenario è partito (ANGELO MANGIANTE, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dalla Roma società e Mourinho allenatore pretendo che all’interno ci sia chiarezza, altrimenti non si va da nessuno parte (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Stimo Mourinho e spero rimanga qui, ma la Roma è andata avanti anche dopo gli addii di Liedholm, Capello e Totti. Se sarà necessario voltare pagina, si farà. Non deve passare il messaggio che senza Mourinho sia tutto finito (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)