Frattesi, a gennaio si può se Volpato va al Sassuolo

Frattesi si è promesso alla Roma, tra gennaio o giugno l’operazione andrà in porto, nonostante le difficoltà a muoversi sul mercato della società giallorosso. (...)Il Sassuolo non vorrebbe privarsi del giocatore a gennaio, ma sa che non può trattenerlo per la prossima stagione. E comunque potrebbe trattare Frattesi anche a gennaio di fronte a una proposta allettante: sembra che subito dopo Natale potrebbe essere fissato un incontro tra le parti. (...) Il Sassuolo valuta Frattesi 35 milioni. Troppi, secondo la Roma, che vanta il 30 per centro sulla futura rivendita, che vale 9 milioni di sconto. I 26 milioni che mancano potrebbe essere colmati parzialmente da Bove e Volpato, due giovani che al Sassuolo piacciono moltissimo e che erano stati richiesti anche la scorsa estate. (...) Carnevali li vuole a titolo definitivo, la Roma su Volpato ha qualche perplessità, ma si può trattare. È chiaro che i due giovani cresciuti nel vivaio giallorosso non bastano per colmare i 26 milioni che chiede il Sassuolo. La Roma deve aggiungere cash che al momento non ha e che potrebbe ricavare in caso di qualche cessione. Shomurodov è sul mercato, ma non sono arrivate finora offerte interessanti.

(corsport)