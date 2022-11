Roma, ufficiale Solbakken: "Il mio desiderio è diventato realtà". Giallorossi arrivati a Tokyo

Oggi è stato il Solbakken Day: dopo aver svolto le visite mediche e firmato il contratto fino al 2027 nella giornata di ieri, l'arrivo del norvegese è stato ufficializzato dalla Roma. L'esterno ha lasciato la Capitale ed è tornato a casa, in attesa di ottenere il via libera per allenarsi con i suoi nuovi compagni di squadra, attualmente impegnati nella tournee in Giappone.

La Primavera è stata sconfitta per 6-2 dal Real Madrid in amichevole, mentre la Roma Femminile scenderà in campo alle 21 per la sfida di Champions League contro il Wolfsburg.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

ROMA, KARSDORP DICE NO: RIFIUTATA LA VISITA MEDICA

TOURNÉE GIAPPONE: ROMA ARRIVATA A TOKYO (VIDEO)

STADIO A PIETRALATA: IL COMUNE CHIEDE CHIARIMENTI ALLA ROMA

UFFICIALE: SOLBAKKEN FIRMA FINO AL 2027. IL NUOVO NUMERO 18: "I TIFOSI DELLA ROMA SONO I MIGLIORI". TIAGO PINTO: "C'ERANO DIVERSI CLUB SU DI LUI" (COMUNICATO AS ROMA)

SOLBAKKEN: IL GIALLOROSSO TORNA IN NORVEGIA, DA DEFINIRE QUANDO SI UNIRÀ ALLA SQUADRA

SOLBAKKEN: "TIFOSI PAZZESCHI, HO SENTITO LA STIMA DELLA SOCIETÀ" (VIDEO)

ROMA PRIMAVERA: KO PER 6-2 CON IL REAL MADRID IN AMICHEVOLE. GUIDI: "COMMESSO UN ERRORE A LIVELLO DI MENTALITÀ"

ROMA-NAGOYA GRAMPUS, DOMANI LA CONFERENZA STAMPA DI MOURINHO CON MATIC

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24