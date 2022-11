PRUZZO: "Complicato trovare una soluzione per Karsdorp" - PALOMBELLA: "Mourinho ha dimostrato di avere carta bianca"

Mentre la Roma è in tournée in Giappone, tiene banco la vicenda Karsdorp dopo gli ultimi sviluppi. Secondo Roberto Pruzzo è "complicato trovare una soluzione per Karsdorp". "Mourinho con le sue dichiarazioni su Karsdorp ha dimostrato di avere carta bianca", aggiunge Max Palombella.

Francesco Balzani, invece, apre il capitolo mercato: "Ora vediamo questa campagna acquisti di gennaio come andrà, però eventualmente è ora di iniziare a mettere in discussione seriamente l’operato di Pinto".

Complicato trovare una soluzione per Karsdorp, ci sono poche società disposte a pagare determinati stipendi. Il calciatore inoltre ha dato poco (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La vicenda Karsdorp rischia di assumere contorni legali, il giocatore credo abbia le armi per potersi rivalere sulla Roma, il giocatore è stato messo in una situazione complicata dal punto di vista ambientale e personale. La Roma non è felice della situazione che ha creato Mourinho (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

È chiaro che Karsdorp non giocherà più nella Roma ed è chiaro che in questa faccenda il giocatore abbia il coltello dalla parte del manico (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho con le sue dichiarazioni su Karsdorp ha dimostrato di avere carta bianca. Credo che la società abbia accettato tutto quello che ha fatto Mourinho consapevole che questo può creare difficoltà sul mercato del giocatore. Se l'Arabia Saudita vince con l'Argentina grazie a un buon allenatore e all'organizzazione la Roma per vincere contro il Sassuolo non dovrebbe aver bisogno di fenomeni in campo (MAX PALOMBELLA, PlayRoma - New Sound Level)

La Roma sta dietro ad Aouar da parecchio tempo, oggi se il Milan fa quell’offerta di 8 milioni che abbiamo letto lo prende. Questo succede perché tu il giocatore lo dovevi prendere ieri a 5 milioni di euro e non oggi che costa di più e non te lo puoi permettere. La Roma sul mercato oggi sta pagando tutti i fallimenti della precedente gestione ed in più Pinto ci sta mettendo del suo, vedi i vari soldi buttati per Vina, Shomurodov. Ora vediamo questa campagna acquisti di gennaio come andrà, però eventualmente è ora di iniziare a mettere in discussione seriamente l’operato di Pinto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Al di là dell’aspetto tecnico, se tu vai su Aouar anticipando anche magari la concorrenza di altre squadre ma non riesci mai a chiudere la trattativa è normale che oggi arriva una squadra come il Milan che può spendere e te lo sfila da sotto il naso come se nulla fosse. Questo non è accettabile, non c’è mai una volta che Pinto riesca ad agire tempestivamente (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)