Roma, Karsdorp dice no: rifiutata la visita medica

Rick Karsdorp dice di no. Il terzino olandese ha rifiutato la visita medica volta ad accertare il “malessere psicologico”, indicato come motivazione dell’assenza degli ultimi giorni. Riunitasi a Trigoria sabato pomeriggio, Karsdorp ha deciso di non presentarsi al Fulvio Bernardini. L’esterno non si è presentato neppure lunedì e ieri, giornata in cui ha fatto sapere alla Roma di soffrire di un problema psicologico. Il club, a questo punto, aveva convocato il numero 2 giallorosso nella Capitale per svolgere gli accertamenti del caso. Di sicuro, però, c’è che la telenovela tra le parti andrà avanti ancora a lungo.

(gasport)