Stadio a Pietralata: il Comune chiede chiarimenti alla Roma

Due giorni fa anche il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha dato la sua benedizione: “Mi sembra che ci siano le condizioni per fare il nuovo stadio della Roma a Pietralata."(...) Tutto vero, come il feeling tra la Roma ed il Comune, che a gennaio dovrebbe chiudere la Conferenza dei Servizi preliminare per concedere la certificazione di Pubblico Interesse. Dopo la presentazione del progetto del 3 ottobre scorso, il 27dello steso mese l’amministrazione ha chiesto via lettera dei chiarimenti, che il Ceo della Roma, Pietro Berardi, ha cominciato a fornire il 4 novembre presso il dipartimento di Urbanistica. (...) Il Campidoglio chiede alla Roma di definire “un perimetro univoco dell’area oggetto dell’intervento“, che “dovrà essere chiaramente e univocamente individuato almeno su mappa catastale aggiornata“. Inoltre, per quel che riguarda gli aspetti economici, il Comune chiede che il Piano Economico e finanziario “includa tutti i costi relativi agli eventuali espropri per la realizzazione di tutti gli interventi previsti”. (...) Nello specifico dovranno essere chiariti dimensioni, voluti e tecnologie dell’area stadio; di quella esterna e le opere funzionali alla fruibilità dell’impianto, cioè parcheggi e rete varia di accesso. Il club ha previsto una concessione per il tempo massimo consentito dalla legge, cioè 90 anni. Morale: il lavoro da fare è parecchio, ma una cosa è certa: il Comune e la Roma intendono operare in sintonia.

(gasport)