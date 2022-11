Solbakken: il giallorosso torna in Norvegia, da definire quando si unirà alla squadra

Arrivato ieri nella capitale, da oggi Ola Solbakken è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma, primo rinforzo per José Mourinho in vista della seconda parte di stagione dopo la sosta per i Mondiali. L'esterno offensivo è ripartito oggi per la Norvegia e andrà in vacanza per qualche giorno. È ancora da definire quando potrà aggregarsi alla squadra, che è in tournée in Giappone e tornerà a Roma il 29 novembre.

