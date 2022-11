Roma-Nagoya Grampus, domani la conferenza stampa di Mourinho con Matic

José Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa alla vigilia del primo match della tournèe giapponese. Insieme a lui ci sarà Matic. Questa volta l'ora sarà insolita data l'enorme differenza d'orario tra Roma e Tokyo. Lo Special One risponderà alle domande dei giornaisti alle ore 12.00 locali (4.00 in Italia) e la partita contro il Nagoya Grampus si giocherà venerdì 25 novembre alle 11:30 italiane. Inoltre, nella giornata di domani alle ore 15 locali (ore 7 in Italia) la FCCJ (Foreign Correspondents Club of Japan) ospiterà Pinto, Abraham e Volpato. Anche loro parleranno in conferenza stampa.