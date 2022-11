Roma, Solbakken è arrivato in Italia: "Sono molto felice". Trigoria: ancora assente Karsdorp. Cristante out per il Giappone

È stato il giorno di Ola Solbakken. L'attaccante norvegese è atterrato a Roma intorno alle ore 14. L'esterno classe '98 si è poi recato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche, dove ha dichiarato: "Sono molto felice".

Intanto, la squadra ha proseguito il lavoro a Trigoria alla vigilia della partenza per la tournée in Giappone. Assente anche oggi Rick Karsdorp. Chi non partirà per l'Asia insieme ai compagni è, invece, Bryan Cristante, che resterà in Italia per recuperare al meglio dopo la frattura dello scafoide del polso sinistro.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CORSPORT - ROMA-FRATTESI: IL PIANO

ZALEWSKI: "HO RAGGIUNTO IL MIO SOGNO DI GIOCARE NELLA ROMA, ORA DEVO CUSTODIRLO. MOURINHO MI HA CAMBIATO MOLTO"

TRIGORIA: ANCORA ASSENTE KARSDORP (FOTO E VIDEO)

TOURNÈE GIAPPONE: OUT CRISTANTE

SOLBAKKEN: IL NORVEGESE È ATTERRATO A ROMA. IN CORSO LE VISITE MEDICHE: "SONO MOLTO FELICE" (FOTO E VIDEO)

STADIO ROMA, ABODI: "SEMBRA CI SIANO TUTTE LE CONDIZIONI PER FARLO. OCCASIONE DI SVILUPPO PER IL PAESE"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24