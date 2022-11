Stadio Roma, Abodi: "Sembra ci siano tutte le condizioni per farlo. Occasione di sviluppo per il Paese”

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport, ha parlato del progetto per il nuovo Stadio della Roma: “Mi sembra ci siano le condizioni per farlo, l’amministrazione mi sembra abbia dato piena disponibilità. Mi sembra che anche il Club abbia concentrato i suoi sforzi e il suo impegno sull’infrastruttura principale, spiegando che negli altri Paesi quello che viene considerato sviluppo è un valore, mentre da noi viene confuso automaticamente per qualcosa di meno nobile, speculazione – ha spiegato il Ministro – Mi auguro che i nuovi stadi, nella stragrande maggioranza parte del patrimonio pubblico, possano essere una sorta di defibrillatore di uno sviluppo visto in ottica maggiore positività e utilità sociale”.

(adnkronos)