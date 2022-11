Tournée Giappone: out Cristante

Durante la sosta dei campionati per dare spazio al Mondiale in scena in Qatar la Roma domani volerà in Giappone, dove resterà fino al 29 novembre e disputerà due amichevoli. Non partirà per la tournée con la squadra Bryan Cristante, che nei giorni scorsi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura dello scafoide del polso sinistro. Secondo le informazioni del giornalista de "Il Tempo" Marco Juric, il centrocampista giallorosso non parteciperà alla tournée per recuperare al meglio dall'infortunio.

