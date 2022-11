MATTIOLI: "Senza un nuovo Pizarro non vai da nessuna parte" - FELICI: "Per Frattesi sacrificherei più Bove di Volpato"

Tra la questione Karsdorp e il mercato: con l'arrivo di Solbakken a Roma, lungo le frequenze radiofoniche si analizzano anche le necessità sul mercato dei giallorossi. "Karsdorp è già una questione chiusa, credo che abbiano già trovato una soluzione", dice Roberto Pruzzo. "Frattesi è un buon giocatore e la Roma può permetterselo, ma se non trovi un nuovo Pizarro non vai da nessuna parte", aggiunge Mario Mattioli.

"Per un mercato soddisfacente a gennaio oltre a Solbakken dovresti prendere pure Frattesi, firmerei subito ora per un epilogo simile anche se comunque sarebbe un mercato incompleto", conclude Francesco Balzani.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Karsdorp è già una questione chiusa, credo che abbiano già trovato una soluzione. Ha bisogno di cambiare aria anche se il mercato di gennaio è sempre molto complicato. Credo che sia interesse comune trovare una soluzione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Karsdorp già ai tempi di Di Francesco non mi sembrava al massimo, non capisco perché sia stato rinnovato. Frattesi è un buon giocatore e la Roma può permetterselo, ma se non trovi un nuovo Pizarro non vai da nessuna parte (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se Mourinho ha a Karsdorp di trovarsi un'altra squadra vuol dire che non lo vuole più, ma comunque fa male a non presentarsi. Frattesi è dinamico e si inserisce, può andar bene a centrocampo, ma tra lui e Wijnaldum scelgo sempre il secondo (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Per portare Frattesi a Roma sarei disposto a sacrificare qualcosa, più Bove rispetto a Volpato. Se tu vuoi costruire una grande squadra e non potendolo fare in un colpo solo, dovresti approfittare di ogni sessione di mercato per migliorare la rosa. Se c’è la possibilità di prendere Aouar a gennaio lo devi prendere subito così come Frattesi (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Per un mercato soddisfacente a gennaio oltre a Solbakken dovresti prendere pure Frattesi, firmerei subito ora per un epilogo simile anche se comunque sarebbe un mercato incompleto. Per Frattesi ci sono moltissime possibilità di vederlo a giugno a Trigoria rispetto che a gennaio. Nel frattempo però non possiamo stare ad aspettare Frattesi, quindi devi andare intanto a prendere Aouar, un terzino e Solbakken e allora già fai vedere che stai iniziando a costruire un qualcosa di buono (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)