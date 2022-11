Fiumicino: atterrato Solbakken (FOTO e VIDEO)

Alla vigilia della partenza per la tournée in Giappone, dove la Roma resterà fino al 29 novembre e disputerà due amichevoli, sbarca a Roma Ola Solbakken. L'esterno offensivo norvegese, primo rinforzo per José Mourinho in vista del mercato invernale, è atterrato intorno alle 14.00 all'aeroporto di Fiumicino con un volo AZ 159 proveniente da Oslo e dopo aver fatto scalo a Bruxelles: dopo il suo arrivo Solbakken sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto con la Roma fino al 2027.

Avendo il contratto in scadenza con il Bodø/Glimt il 31 dicembre, servirà un accordo con il club norvegese per liberarlo ed aggregarlo con la squadra per tournée giapponese.