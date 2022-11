Rick Karsdorp non è presente a Trigoria neanche oggi. Al secondo giorno di allenamenti fissato al centro sportivo "Fulvio Bernardini", non c'è traccia dell'olandese che già ieri aveva disatteso la convocazione per la ripresa dei lavori.

L'esterno classe 1995 era partito per l'Olanda poche ore prima di Roma-Torino, ultima gara disputata dai giallorossi, a seguito del caso esploso dopo la sfida col Sassuolo in cui Mourinho aveva fatto riferimento al tradimento di un giocatore.