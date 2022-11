Rick Karsdorp non è stato l’unico assente ieri. Nel pomeriggio, oltre ai calciatori convocati con le rispettive Nazionali la Roma ha dovuto fare a meno anche di José Mourinho, assente per motivi personali. A dirigere l’allenamento è stato Salvatore Foti. Oggi, invece, troveremo come di consueto Mourinho, e atterrerà a Roma anche Ola Solbakken, che però non prenderà parte alla tournèe in Giappone, nè al ritiro in Algarve.

(Il Messaggero)