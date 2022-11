Non convocato. Karsdorp vola in Olanda

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Un volo per Amsterdam lasciandosi Roma alle spalle. Non è stata una domenica come le altre quella di Karsdorp, non convocato da Mourinho per la sfida con il Torino a seguito della pesante rottura andata in scena a Reggio Emilia, e partito all’ora di pranzo alla volta di Amsterdam in compagnia della moglie e i due figli. «Un giocatore ha tradito tutti, deve trovarsi una nuova squadra a gennaio» le parole dello Special One che non aveva voluto far nomi, ma il “colpevole” era noto a tutti e infatti Karsdorp è stato lasciato fuori nell’ultima partita del 2022. Ad ufficializzare la frattura tra l’ex Feyenoord e l’allenatore è stato Tiago Pinto: «Tutti insieme abbiamo deciso che sarebbe stato meglio non esserci. Come abbiamo fatto sempre con i problemi che sono successi, dobbiamo mettere l’interesse della Roma sopra a tutto. Sicuramente troveremo una soluzione buona per tutti». Dopo le parole di stupore pronunciate dal suo agente, Karsdorp (sul quale ha fatto un sondaggio la Juventus) non ha per ora voluto rispondere al tecnico, limitandosi a postare una storia su Instagram con un cuore giallo e uno rosso. Un messaggio al fischio finale del match con il Toro che sa tanto di addio. In attesa di trovare una sistemazione, il classe 1995, che ha un contratto fino al 2025, si schiarirà le idee grazie a qualche giorno di vacanza, con Mou che ha fissato la ripresa degli allenamenti per domenica pomeriggio ed è ritornato sul caso in conferenza: «La decisione è solo mia. Lui sa perché, i compagni sanno perché e non devo spiegarlo pubblicamente». Alla ripresa degli allenamenti prima della partenza per la tournée in Giappone (dal 22 al 29 novembre) l’allenatore avrà a disposizione anche Abraham, con Pinto che ha attaccato il ct inglese Southgate per la mancata chiamata per il Mondiale: «Non posso accettare che dopo una convocazione della nazionale si cerchi di giustificare questa scelta con quello che succede nei club. Perché allora Smalling dovrebbe essere titolare con l’Inghilterra. Siamo sicuri che Tammy migliorerà»