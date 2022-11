Piace Ndicka in difesa, occhi su Kjaergaard e Kamada. E la Juve pensa ancora a Zaniolo

In attesa del via della finestra invernale di calciomercato, cominciano a circolare diversi profili per puntellare la rosa a disposizione di José Mourinho. Mentre tiene banco la questione Rick Karsdorp e una possibile situazione in uscita dopo la frattura con il tecnico, in difesa si punta Ndicka dell'Eintracht Francoforte che chiede 10 milioni per liberarlo a gennaio e piace, sempre del club tedesco, anche Kamada. A centrocampo, inoltre, si valuta il classe 2003 del Salisburgo Kjaergaard. Infine, la Juventus pensa non solo a Zaniolo ma anche a Frattesi, obiettivo giallorosso.

Nel frattempo, la Roma prosegue gli allenamenti in Giappone e domani mattina è attesa dall'amichevole contro lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium ed Edoardo Bove commenta l'ultimo test con il Nagoya: "Ci ha permesso di mettere minuti nelle gambe in vista della ripresa".

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL MESSAGGERO - PROVE DI TREGUA CON KARSDORP: PINTO MEDIA

GASPORT - JUVENTUS: FRATTESI-ZANIOLO OCCASIONI D'ESTATE

LA REPUBBLICA - ASPETTANDO FRATTESI: ROMA SU KJAERGAARD

IL ROMANISTA - NON SOLO FRATTESI: MOU PUNTA PURE KAMADA

BOVE: "CONTRO IL NAGOYA BUON TEST PER METTERE MINUTI NELLE GAMBE"

FOTO E VIDEO - TOURNÉE GIAPPONE: SEDUTA AL NATIONAL STADIUM - L'INCONTRO CON IL CANTANTE CARL BRAVE

CALCIOMERCATO ROMA: NDICKA NOME CALDO PER LA DIFESA, L'EINTRACHT CHIEDE 10 MILIONI PER LIBERARLO A GENNAIO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24