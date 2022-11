Calciomercato Roma: Ndicka nome caldo per la difesa, ma l'Eintracht Francoforte chiede 10 milioni per liberarlo a gennaio

Tiago Pinto è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho già a gennaio. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, la Roma è particolarmente inetressata a Maurits Kjærgaard, centrocampista classe 2003 del Salisburgo. La sua valutazione si aggira intorno ai 15/20 milioni di euro. La prima scelta resta comunque Davide Frattesi, ma il Sassuolo non ha ancora aperto alla cessione.

Per quanto riguarda la difesa, un nome caldo è quello di Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte. La società tedesca chiede 10 milioni di euro per liberarlo già a gennaio, ma Tiago Pinto sta lavorando per abbassare la cifra sfruttando la situazione contrattuale del calciatore, che va in scadenza a giugno.

Capitolo terzino destro: Hector Bellerin è in pole per sostituire Rick Karsdorp, mentre Ivan Fresneda del Valladolid sarebbe un profilo per il futuro.

(calciomercato.com)

