Non solo Frattesi: Mou punta pure Kamada

Qualche giorno fa, rispondendo sulla possibilità che in giallorosso arrivi un giocatore del Giappone, José Mourinho ha fatto un nome, quello del centrale di centrocampo, trequartista e pure seconda punta, Daichi Kamada.

Si tratta di un'ulteriore opzione per il centrocampo giallorosso tra gennaio e giugno. Il ventiseienne giapponese con l'Eintracht Francoforte ha un contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e al momento dalla Germania non arrivano notizie di un possibile prolungamento. Il fattore è il suo ingaggio, poiché a Francoforte guadagna meno di mezzo milione di euro netto a stagione, una cifra che può consentire a Pinto un rilancio importante.

Per capire perché Kamada è un obiettivo della Roma per il futuro, bisogna fare il nome di Mkhitaryan. L'armeno, soprattutto dopo l'infortunio di Wijnaldum, non è stato sostituito nella rosa giallorossa e il giapponese ha le caratteristiche per poterlo rimpiazzare.

Il suo eventuale arrivo (più a giugno che a gennaio) tutto fa meno che azzerare le possibilità di un ritorno a casa di Frattesi che rimane il primo obiettivo di Pinto. Il problema è quello di trovare il cash necessario per riportarlo a casa. Per questa ragione nel prossimo mercato di gennaio potrebbero partire Bove e Shomurodov, con il primo richiesto da Lecce e Sassuolo (valutazione 7-8 milioni) e il secondo da Torino, Cremonese e Bologna (valutazione 10).

(Il Romanista)