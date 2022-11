LENGUA: "La Roma non ha una rosa adeguata per la Champions League" - ORICCHIO: "Mi aspettavo uno scatto in avanti di alcuni dopo la Conference"

La sosta per il Mondiale in Qatar e la tournée della Roma in Giappone consente di analizzare la parte di stagione giallorossa disputata finora. Secondo Gianluca Lengua "la Roma non ha una rosa adeguata alla Champions League: ha fatto un mercato in cui ha acquistato 3 giocatori importanti, ovvero Dybala, Wijnaldum e Matic, ma ha praticamente sfruttato solo l'argentino". "Mi aspettavo che dopo la vittoria della Conference League alcuni potessero fare uno scatto in avanti, ma questo non è successo", aggiunge Alessandro Oricchio.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Se Argentina-Messico fosse rimasta in equilibrio fino al 70’, Scaloni avrebbe messo Dybala. Ha le qualità per cambiare la partita (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è Servito)

La Roma non ha una rosa adeguata alla Champions League: ha fatto un mercato in cui ha acquistato 3 giocatori importanti, ovvero Dybala, Wijnaldum e Matic, ma ha praticamente sfruttato solo l'argentino. Senza Wijnaldum e Dybala i giallorossi sono meno forti rispetto alla passata stagione (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è Servito)

La Roma ha bisogno di capire se certi giocatori sono sufficienti per competere a determinati livelli. Mi aspettavo che dopo la vittoria della Conference League alcuni potessero fare uno scatto in avanti, ma questo non è successo (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma è migliorabile in tanti settori, in estate ci sarà la seconda rivoluzione. Abraham ha giocato male anche in amichevole, non ha mai visto palla contro il Nagoya Grampus. Il suo atteggiamento è stato un doppio autogol perché non è stato convocato con l'Inghilterra e ha fatto male con la Roma (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il prezzo del cartellino di Karsdorp si è azzerato dopo le dichiarazioni di Mourinho. Sono sicuro che in estate un giapponese vestirà la maglia giallorossa (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)