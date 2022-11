BOVE: "Sorpreso dall'entusiasmo della tifosa. Contro il Nagoya Grampus un buon test per mettere minuti nelle gambe"

IL ROMANISTA (N. Satu) - Edoardo Bove ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva al sito e, tra i vari temi trattati, si è soffermato sull'entusiasmo della super tifosa giapponese incontrata a Casa Roma e sull'amichevole disputata contro il Nagoya Grampus. Queste le sue parole: «Non mi era mai capitata una cosa del genere. È stato un momento molto carino e la ringrazio tanto. Non mi aspettavo questo tipo di reazione: è stato molto bello sia per me, sia per lei».

Sull'accoglienza dei tifosi in Giappone.

«Abbiamo avuto un’ottima accoglienza e perciò siamo grati alla Roma e a tutti gli organizzatori per averci permesso di essere qui». [...]

L'amichevole contro il Nagoya Grampus.

«Bellissima atmosfera in un bellissimo stadio Questo è stato un buon test, che ci ha permesso di mettere minuti nelle gambe in vista della ripresa: abbiamo fatto bene dopo aver sostenuto un lungo viaggio, e per questo motivo siamo contenti del lavoro di tutta la squadra. Il risultato sicuramente è importante, ma dobbiamo anche vedere come abbiamo giocato, l’impegno e l’intensità che ci abbiamo messo. Oltre al risultato, conta anche la prestazione: siamo contenti, nonostante non siamo riusciti a portare a casa la vittoria».

Chi ti ha impressionato della squadra avversaria?

«Il numero 10, Mateus».

