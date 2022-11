Juventus: Vicario tra i pali e si segue Okoli, Frattesi-Zaniolo occasioni d'estate

Il nuovo diktat per gli uomini mercato della Juventus è “prima gli italiani”. A cominciare da Guglielmo Vicario, l’indiziato numero uno a raccogliere l’eredità di Wojciech Szczesny tra i pali. Il gradimento è reciproco e con l’Empoli si potrebbero giocare diverse carte. Nell’attualità la concorrenza è rappresentata dalla Roma e, soprattutto, dal Tottenham, che cerca un nome per il dopo Lloris.

A centrocampo, chi alla Continassa verrebbe di corsa è Davide Frattesi. Nel reparto, al momento, i bianconeri sarebbero a posto, ma chissà che tra qualche mese lo scenario non possa cambiare. Frattesi è un nome comunque apprezzato da Cherubini e i suoi. Così come non è un mistero che tra la Signora e Nicolò Zaniolo ci sia un certo feeling, sebbene le voci estive non si siano poi tramutate in un trasferimento. Zaniolo, nel frattempo, non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Roma, in scadenza nel 2024.

(gasport)