Roma, consegnato lo studio di fattibilità del nuovo stadio. Giallorossi al lavoro verso il Betis. Femminile: sorteggiato il girone di Champions

Giornata importante per la storia della Roma: alle ore 12, infatti, la società giallorossa ha consegnato al Comune lo studio di fattibilità del nuovo stadio. Giovedì i ragazzi di Mourinho (tornati oggi al lavoro) incontreranno il Betis nel match valido per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, ma potrebbero scendere in campo senza Capitan Pellegrini. Sorteggiati, invece i gironi della Champions League Femminile: le ragazze di Spugna sfideranno Wolfsburg, Slavia Praga e St. Polten. La Primavera manca l'appuntamento con la vittoria e pareggia per 2-2 contro l'Empoli.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL RIMPIANTO: C’ERA PURE IL SÌ DI ZHANG PER PAULO IN NERAZZURRO. MA INZAGHI VOTÒ CORREA

ZANIOLO-PINTO, VIA AL DIALOGO PER IL RINNOVO

PELLEGRINI, OGGI IL TEST: POTREBBE RESTARE FUORI

STADIO ROMA, CONSEGNATO LO STUDIO DI FATTIBILITÀ. IL CEO BERARDI: "SARÀ PER TUTTA LA CITTÀ, APERTO NON SOLO PER LE PARTITE". GUALTIERI: "INVESTIMENTO DI GRANDISSIMA IMPORTANZA. RINGRAZIAMO LA SOCIETÀ PER IL RISPETTO DEI TEMPI E LA SERIETÀ" (FOTO E VIDEO)

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE: SORTEGGIATI I GIRONI. ROMA CON WOLFSBURG, SLAVIA PRAGA E ST. POLTEN. SPUGNA: "PARTITE DIFFICILI MA BELLE DA VIVERE"

FOTO - TRIGORIA: LA ROMA TORNA AL LAVORO IN VISTA DEL BETIS

GRAN GALÀ DEL CALCIO 2022: MOURINHO IN LIZZA COME MIGLIORE ALLENATORE INSIEME A PIOLI E INZAGHI

PRIMAVERA, EMPOLI-ROMA 2-2. I GIALLOROSSI SI FERMANO E RESTANO A 11 PUNTI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24