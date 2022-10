Zaniolo-Pinto, via al dialogo per il rinnovo

Inizia la fase calda per il rinnovo di Nicolò Zaniolo, in scadenza nel 2024. Le parti sono in costante contatto e l’intenzione è concludere la trattativa per il rinnovo fino al 2027 entro la fine del mese, massimo metà novembre. Giovedì il procuratore del giallorosso Claudio Vigorelli sarà a Roma per assistere alla partita di Europa League contro il Betis.

Il giocatore guadagna 2,2 milioni più bonus e vorrebbe arrivare almeno a 4 di parte fissa più benefit per raggiungere i 6 milioni. A Trigoria non vorrebbero superare i 3,5 milioni a stagione più bonus.

(Il Messaggero)