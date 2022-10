AGRESTI: "Dybala decide i campionati, se sta bene è il migliore della Serie A" - BALZANI: " Rui Patricio involuto, la Roma deve cercare un portiere"

Dopo la vittoria contro l'Inter, ad uscire in trionfo dal pomeriggio di San Siro è ancora Paulo Dybala, il migliore dell'intero campionato secondo Stefano Agresti: "Dal punto di vista anche realizzativo Dybala è uno che decide i campionati. Per me, con tutta l'ammirazione per gli altri, se sta bene è il miglior giocatore della Serie A. Nessuno decide come lui, anche negli episodi". Chi non ha convinto del tutto, invece, è Rui Patricio: "L'ho involuto e credo che la Roma debba cominciare a cercare un portiere. Continuo a pensare che Vicario sarebbe da prendere", il pensiero di Francesco Balzani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale.

È una vittoria che pesa tanto per rimanere agganciati al treno che conta, è fondamentale. Dà fiducia, aver vinto è veramente un bel segnale. Il primo tempo era stato complicato, l'Inter era andata in vantaggio con merito, la Roma ha fatto la partita che doveva fare e ha trovato anche un gran gol. Il gesto tecnico di Dybala non si discute, ma anche i portieri vanno sul banco degli accusati (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Se questa è la Roma, non va tanto lontano. Poi ha i singoli. La partita è stata bruttissima, ma porta a casa 3 punti e questo conta tanto (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma ha preso grosso impulso da questa vittoria che mi aspettavo. Ha anche messo in mostra difettucci che dovrà risolvere (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ho visto Rui Patricio involuto e credo che la Roma debba cominciare a cercare un portiere. Continuo a pensare che Vicario sarebbe da prendere (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Dybala è un fenomeno e colpisce il pallone in maniera stupenda ma un portiere normale blocca quella palla, Handanovic ormai è questo. Quello che sta facendo Leao è sotto gli occhi di tutti, essere sopra Milinkovic è impossibile ma possono essere pari. Non posso mettere sotto Dybala e Kvaratskhelia è l'astro nascente. Li metto tutti sullo stesso piano (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Come è stata casuale la vittoria dell'Atalanta contro la Roma, la partita di sabato poteva finire benissimo 1-1. Grandissimo risultato ma contro una squadra che oggi perderebbe con 17 delle 19 partecipanti di Serie A (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dal punto di vista anche realizzativo Dybala è uno che decide i campionati. Per me, con tutta l'ammirazione per gli altri, se sta bene è il miglior giocatore della Serie A. Nessuno decide come lui, anche negli episodi (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)