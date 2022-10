Stadio Roma, consegnato lo studio di fattibilità. Il Ceo Berardi: "Sarà per tutta la città, aperto non solo per le partite". Gualtieri: "Investimento di grandissima importanza" (FOTO e VIDEO)

Appuntamento alle 12 in Campidoglio: oggi la Roma presenta lo studio di fattibilità al Comune relativamente allo stadio di proprietà. L'area scelta è quella di Pietralata e da oggi riparte ufficialmente l'iter per dare una nuova casa, da 65mila posti come svelato in mattinata, ai tifosi giallorossi.

12.30 - "Abbiamo appena ricevuto dall'amministratore delegato dell'As Roma, Pietro Berardi, il progetto di fattibilità tecnica economica del nuovo stadio a Pietralata. Ringraziamo la società per il rispetto dei tempi, la serietà e anche la qualità dell'interlocuzione che ha avuto fino adesso con i nostri uffici e con l'amministrazione per quello che con ogni evidenza un investimento di grandissima importanza per tutta la città. Con altrettanta serietà adesso attiveremo immediatamente la conferenza dei servizi per esaminare e valutare questo progetto". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dopo avere incontrato l'As Roma sullo studio di fattibilità dello stadio.

12.25 - "Anzitutto volevo scusarmi per il tono di voce ma l'ho persa sabato pomeriggio come potete immaginare, al secondo gol è andata via. E' una giornata molto importante per il club, abbiamo presentato lo studio di fattibilità, a nome di Dan e Ryan Friedkin sono molto orgoglioso di aver presentato questo progetto. Volevo ringraziare anche il Sindaco Gualtieri, è un piacere lavorare con una Giunta di questo livello, c'è stato quello che è un vero lavoro di squadra. Abbiamo presentato una idea di stadio che non sarà solamente per i tifosi della Roma ma sarà uno stadio per tutta la città, non sarà aperto solo per le due o tre ore della partita durante la settimana ma che avrà una vita durante tutto l'anno. Oggi è solo una prima tappa, continuiamo a lavorare", le parole di Berardi dopo la consegna dello studio di fattibilità in Campidoglio, per il nuovo Stadio a Pietralata. All'incontro, tra gli altri, oltre al sindaco Roberto Gualtieri presente anche l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia.

12.00 - Arriva in Campidoglio il Ceo dell'As Roma, Berardi, tenendo in mano una scatola arancione. Insieme a lui Vitali e Bernabe.