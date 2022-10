FOTO - Trigoria: la Roma torna al lavoro in vista del Betis

Archiviato il successo contro l'Inter, e il giorno di riposo concesso ieri da José Mourinho, questa mattina la Roma è tornata al lavoro a Trigoria per iniziare la preparazione alla sfida di Europa League contro il Real Betis di giovedì sera. La squadra si è divisa in due gruppi: lavoro in palestra per chi ha giocato contro l'Inter, lavoro sul campo - invece - per tutti gli altri.