Prove di rinnovo per Mourinho. Allenamento individuale per Pellegrini

La Roma oggi si è allenata a Trigoria in vista della sfida di Europa League di giovedì contro il Betis. Mourinho questa mattina ha fatto a meno di Lorenzo Pellegrini. Il Capitano giallorosso si è allenato individualmente ed è a rischio per la gara contro il Betis per via di un risentimento muscolare accusato nella sfida di domenica contro l'Inter. Nella giornata di domani tornerà in conferenza stampa lo Special One, che risponderà alle domande dei giornalisti insieme a Belotti. Si valuta l'idea di poter estendere il contratto dell'allenatore portoghese fino al 2026.

