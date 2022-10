CIARDI: "La Roma ha un potenziale inespresso" - PRUZZO: "Non mi aspettavo una squadra così dipendente da Dybala"

Dopo l'Inter, verso il Betis. Lungo le frequenze radiofoniche si analizzano le prospettive della Roma dopo la vittoria in casa dei nerazzurri in campionato, anche considerando gli impegni europei. "Un po’ di turnover è d’obbligo. Non mi aspettavo una Roma così dipendente da Dybala", dice Roberto Pruzzo. "La Roma ha un potenziale inespresso: Pellegrini, Zaniolo e Abraham devono ancora sbloccarsi del tutto", aggiunge Augusto Ciardi. Per Fernando Orsi "la Roma è forte come il Napoli e l'Inter, può arrivare in fondo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma è forte come il Napoli e l'Inter, può arrivare in fondo. I giallorossi devono vincere contro il Betis, arrivare terzi nel girone sarebbe un problema (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Roma-Betis è decisiva (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Contro il Betis bisogna vincere, ma sarà una partita complicata. Un po’ di turnover è d’obbligo. Non mi aspettavo una Roma così dipendente da Dybala (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma la vedo impostata bene, può agevolmente gestire la partita contro il Betis (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Fuori dal campo tra Mourinho e Sarri c’è un abisso, lo Special One non ha rivali, ma in campo la storia è diversa… La Lazio gioca meglio della Roma. Zaniolo non ha ancora mai giocato da Zaniolo, deve darsi una svegliata (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha qualcosa in più nell’organico, ma la Lazio gioca meglio. Mourinho incide di più di Sarri (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho è più bravo di Sarri fuori dal campo, ma dal punto di vista tecnico è molto meglio il tecnico dei biancocelesti. Quest’anno ha inciso molto di più Sarri, non ci sono dubbi (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Pellegrini era da 5/5- contro l’Inter se non avesse messo la palla per il gol di Smalling. La Roma ha un potenziale inespresso: Pellegrini, Zaniolo e Abraham devono ancora sbloccarsi del tutto (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma sta al 60% del potenziale (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)