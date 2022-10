Terminata l'ottava giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, c'è da segnalare la seconda sanzione per Smalling, la prima per Mancini e Zaniolo, tutti e tre ammoniti nel corso del match vinto contro l'Inter.

(legaseriea.it)

