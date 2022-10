Mourinho-Roma, prove di rinnovo. I Friedkin vogliono blindare lo Special One

Josè Mourinho ha conquistato la Roma. Non solo i tifosi, ma anche i Friedkin. Come scrive l'edizione online del quotidiano, infatti, la società punta a blindare il tecnico portoghese. I primi colloqui sono già iniziati, ma la trattativa sarà tutt’altro che semplice. Sebbene lo Special One non abbia fretta, l’idea è di allungare l’attuale contratto fino al 2026. La sosta per il Mondiale – dal 14 novembre – potrebbe essere il periodo giusto per intensificare il pressing sul rinnovo.

(repubblica.it)

