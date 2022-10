FOTO - Trigoria: individuale per Pellegrini

Prosegue a Trigoria la preparazione della Roma in vista della sfida di Europa League contro il Betis, atteso giovedì sera allo Stadio Olimpico. Nella seduta mattutina, mentre la squadra agli ordini di Mourinho si è allenata in campo, Lorenzo Pellegrini ha svolto lavoro individuale. Il capitano giallorosso, che ha accusato un risentimento muscolare nella gara contro l'Inter, è dunque in dubbio per il Betis.