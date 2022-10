La Roma corre verso il Napoli e lavora al rinnovo di Zalewski fino al 2027. Ipotesi ritiro in Algarve durante il Mondiale

La Roma torna ad allenarsi al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. I giallorossi hanno svolto nel pomeriggio odierno il primo allenamento in vista del prossimo impegno di campionato, in cui sfideranno il Napoli dell'ex Spalletti. Il match è in programma domenica 23 ottobre alle ore 20:45.

La società giallorossa, inoltre, è al lavoro per il rinnovo di Nicola Zalewski fino al 2027. Il calciatore polacco è uno dei gioielli della squadra e l'obiettivo è quello di blindarlo per allontanare l'interesse di Juventus, Milan e Inter.

Oltre alla tournée in Giappone, la Roma potrebbe tornare in Algarve (dove è già stata questa estate) durante la pausa per il Mondiale in Qatar: la partenza sarebbe fissata per il 5 dicembre, mentre il ritorno per il 15.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - FRIEDKIN ESTINGUE IL DEBITO IN ANTICIPO

GASPORT - DA DYBALA ALLA TOURNÉE: I PIANI DELLA SOCIETÀ

CORSPORT - LA ROMA IN ALGARVE PER LA RIPARTENZA

CALCIOMERCATO ROMA, SI LAVORA AL RINNOVO DI ZALEWSKI FINO AL 2027. SUL GIOCATORE L’INTERESSE DI JUVENTUS, INTER E MILAN

ECA: SECONDA GIORNATA DELLO “YOUTH FOOTBALL KNOWLEDGE EXCHANGE”. PRESENTI PINTO, ZALEWSKI, BOVE E PINTO (FOTO)

VIDEO - AS ROMA: SOSTEGNO DEL CLUB AD UNA SQUADRA DILETTANTISTICA DI BASTOGI. PRESENTE CRISTANTE: “GIOCHIAMO ANCHE PER LORO, INIZIATIVE CHE FANNO BENE AL CALCIO”

FOTO - TRIGORIA: LA ROMA TORNA AL LAVORO IN VISTA DEL NAPOLI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24