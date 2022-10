VIDEO - As Roma: sostegno del club ad una squadra dilettantistica di Bastogi. Presente Cristante: "Giochiamo anche per loro, iniziative che fanno bene al calcio"

Un sostegno concreto a una delle comunità più svantaggiate di Roma. Alla presenza di Bryan Cristante, mercoledì 19 ottobre, il Club ha distribuito materiale sportivo a una squadra dilettantistica di Bastogi, estremità occidentale della Capitale. La consegna, avvenuta alla presenza del Community Relations Department Director Francesco Pastorella, della portavoce del Forum Terzo Settore Lazio Francesca Danese e di una rappresentanza dell’Assessorato alle Pari Oppurtinità, si è svolta presso “Campo Bastogi” di via Francesco Torta, dove i ragazzi dell'ASD disputano le partite casalinghe del loro girone di Terza Categoria. “Sono molto contento di essere qui. Tutti siamo partiti dai campetti di quartiere ed è importante per noi calciatori dare il contributo ad iniziative del genere, che fanno bene al calcio”, ha dichiarato Bryan a margine dell’evento. “Ci sono tante persone che fanno il tifo per noi ed è giusto dare loro il nostro supporto e fargli capire che giochiamo anche per loro”.

