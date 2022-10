ORSI: "Col Napoli un’occasione importante per dare una spinta a questa stagione" - PALOMBELLA: "Molto passerà per Zaniolo"

Nell'etere romano ci si proietta già alla sfida contro il Napoli di domenica, un'occasione per i giallorossi per accorciare in vetta e dare una svolta alla stagione, afferma Nando Orsi: "La Roma è partita con un obiettivo preciso, non può stare a fari spenti o essere più leggera del Napoli. E’ un’occasione importante per dare una spinta a questa stagione". Sarà fondamentale Nicolò Zaniolo invece per Max Palombella: "Penso a Roma-Napoli come una gara equilibrata. Sarà importante giocare con due attaccanti, e molto passerà per Zaniolo che ci potrà dare l'intensità giusta sia nelle ripartenze che nel recupero palla".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Tra Roma e Napoli, gli azzurri si fanno preferire. Serve una Roma migliore rispetto a quella che abbiamo visto contro Inter e Atalanta, deve essere più propositiva per imbrigliare i partenopei. Le carte la Roma ce l’ha, ma il Napoli è la squadra che gioca meglio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non sono d’accordo quando Mourinho parla di ricchi e poveri, la Roma è una squadra che in questo campionato sta facendo meno. La Roma è partita con un obiettivo preciso, non può stare a fari spenti o essere più leggera del Napoli. E’ un’occasione importante per dare una spinta a questa stagione (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sono ottimista per la sfida di domenica. Magari sbaglierò ma la Roma mi sembra squadra e l'aspetto più importante col Napoli sarà proprio questo. Conoscendo un po' Spalletti non credo che sarà Osimhen l'attaccante contro Smalling, magari più Raspadori (MARCO CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per domenica sicuramente la favorita è il Napoli perché ha dato molte dimostrazioni. Alla Roma manca Wijnaldum e si sottolinea questo fatto ma al Napoli manca Anguissa (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Con Kvaratskhelia, la mezzala destra la farei fare ad uno di gamba quindi a Camara (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Spalletti sa che se c’è una partita ostica per il Napoli è proprio questa. Non viene a Roma con la convinzione di avere la vittoria in tasca (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Lo stadio sarà motivo di svolta sia per la città sia per la Roma, in cui vedo un progetto serio con degli step già raggiunti. Da qui alla pausa ci aspetteranno delle partite difficili, ma oltre ai 6 punti in Europa League, penso a Roma-Napoli come una gara equilibrata. Sarà importante giocare con due attaccanti, e molto passerà per Zaniolo che ci potrà dare l'intensità giusta sia nelle ripartenze che nel recupero palla (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Se senti oggi, leggendo l'intervista di Sabatini, sembra che Spalletti sia Cruijff e Mourinho sia Cavasin. Poi vai a vedere e quanto ha vinto Spalletti? Chissà quante magliette del Napoli ci saranno domenica... (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)